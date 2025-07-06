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        Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 16:24 Güncelleme: 06.07.2025 - 16:55
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        Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        M.Y. idaresindeki 34 GE 0282 plakalı otomobil, Adapazarı Gişeleri mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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