Sakarya Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama
Sakarya Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen depremden dolayı kentte herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirdi.
Açıklamada, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, ilimizde de hissedilmiş olup yapılan ilk incelemelere göre, kurum ve kuruluşlarımıza yansıyan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
