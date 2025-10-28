Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

        Sakarya Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen depremden dolayı kentte herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 00:36 Güncelleme: 28.10.2025 - 00:36
        Sakarya Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama
        Sakarya Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen depremden dolayı kentte herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirdi.

        Sakarya Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve kentte hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, ilimizde de hissedilmiş olup yapılan ilk incelemelere göre, kurum ve kuruluşlarımıza yansıyan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

