Sakarya Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

Açıklamada, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, ilimizde de hissedilmiş olup yapılan ilk incelemelere göre, kurum ve kuruluşlarımıza yansıyan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.