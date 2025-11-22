Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'nın 3 ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Arifiye, Sapanca ve Serdivan ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, M.E.G. (29), F.K. (30), U.K.T. (28), M.İ. (40), U.Ç. (22), K.B. (28), A.Ç. (30), H.B. (24), A.H. (34), B.S. (23) ve B.U. (29) gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 90,70 gram sentetik uyuşturucu, 1,78 gram esrar ve tütün karışımı madde ile 226 gram aseton ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
