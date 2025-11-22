Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'nın 3 ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 18:41 Güncelleme: 22.11.2025 - 18:41
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı
        Sakarya'nın 3 ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Arifiye, Sapanca ve Serdivan ilçelerinde operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, M.E.G. (29), F.K. (30), U.K.T. (28), M.İ. (40), U.Ç. (22), K.B. (28), A.Ç. (30), H.B. (24), A.H. (34), B.S. (23) ve B.U. (29) gözaltına alındı.

        Operasyonlarda, 90,70 gram sentetik uyuşturucu, 1,78 gram esrar ve tütün karışımı madde ile 226 gram aseton ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

