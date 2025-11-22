Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda, 90,70 gram sentetik uyuşturucu, 1,78 gram esrar ve tütün karışımı madde ile 226 gram aseton ele geçirildi.

Operasyonlarda, M.E.G. (29), F.K. (30), U.K.T. (28), M.İ. (40), U.Ç. (22), K.B. (28), A.Ç. (30), H.B. (24), A.H. (34), B.S. (23) ve B.U. (29) gözaltına alındı.

