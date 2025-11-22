Habertürk
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Sapanca, Karasu ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:10 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:10
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesine uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen K.O. (55), Y.K. (19), Y.A. (25) ve M.A. (24) Uzunkum Mahallesi'nde yakalandı.

        Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 1880 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 cep telefonuna el konuldu.

        Öte yandan Karasu ve Serdivan'da gözaltına alınan H.T. (36) ve Ö.M.T'nin (35) ikametlerinde yapılan aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 19 kök kenevir, 3 kilo 150 gram kubar esrar, iklimlendirme sistemi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.O, Y.A, M.A, H.T ve Ö.M.T. tutuklandı, Y.K. yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

