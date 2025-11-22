Sakarya'da Halk Eğitimi Merkezi çalışanları "24 Kasım Öğretmenler Günü" programında buluştu

Yenikent Halk Eğitimi Merkezi çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi.

Bir restorandaki programda, kurum çalışanları yemek ve müzik eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı İsmail Altan Demirayak, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, eğitim camiasına teşekkür etti.

Yenikent Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Kıyak da eğitimde öğretmenlerin, eğitimin temel taşı olduğunu belirtti.

Tüm meslektaşlarının görevini en güzel şekilde yerine getirmek için ellerinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini vurgulayan Kıyak, şunları kaydetti:

"Biz öğretmenler, ülkenin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek ve milli şuura sahip nesiller yetiştirmek için büyük çaba göstermeli, üzerimizdeki ağır sorumluluğun bilinciyle hareket etmeliyiz. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğuna inanıyoruz. Biz öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla evlatlarımız en iyi şekilde yetişiyor. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sevgi emek ve özveriyle yeni nesillere yol gösteren tüm eğitim öğretim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."