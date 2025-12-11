Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 19:09 Güncelleme: 11.12.2025 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Hasan K. idaresindeki 54 AHA 403 plakalı otomobil, D-010 kara yolu Karasu Mahallesi mevkisinde S.M'nin kullandığı 34 KNE 645 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobilin yol kenarındaki araziye devrildiği kazada, sürücü Hasan K. ile otomobilde bulunan C.K. yaralandı.

        Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Hasan K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı

        Benzer Haberler

        Yaylada kaybolduktan saatler sonra bulunmuşlardı: O anlar cep telefonu kame...
        Yaylada kaybolduktan saatler sonra bulunmuşlardı: O anlar cep telefonu kame...
        Ciple çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı
        Ciple çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı
        Sakarya'da özel gereksinimli bireyler işverenlerle buluştu
        Sakarya'da özel gereksinimli bireyler işverenlerle buluştu
        Erenler'de "Fadıl & Faik Yanlış Anlama" oyunu sahnelendi
        Erenler'de "Fadıl & Faik Yanlış Anlama" oyunu sahnelendi
        Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Çorlu Belediyesini konuk edecek
        Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Çorlu Belediyesini konuk edecek
        Böbrek taşı vakalarında kişiye özel tedavi
        Böbrek taşı vakalarında kişiye özel tedavi