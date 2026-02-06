Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretiyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Erenler ilçesinde düzenlenen operasyonda 33 gram kokain, 32 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu, 1 öğütme aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

