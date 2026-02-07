İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu götürürken Sakarya'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu götürürken Sakarya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu götürürken Sakarya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu sevk edeceği tespit edilen S.D. (48), M.K. (38), M.U. (62) ve K.K. (33) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin bulunduğu araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilogram kokain, 11,86 gram sentetik uyuşturucu ve 1,76 gram tütünle karışık esrar, uyuşturucu madde ticaretinde kullandığı değerlendirilen 4 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. ve M.K. tutuklandı. M.U. ve K.K. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
