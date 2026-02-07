Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu götürürken Sakarya'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu götürürken Sakarya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:06 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:06
        İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu götürürken Sakarya'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu götürürken Sakarya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

        İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu sevk edeceği tespit edilen S.D. (48), M.K. (38), M.U. (62) ve K.K. (33) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin bulunduğu araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilogram kokain, 11,86 gram sentetik uyuşturucu ve 1,76 gram tütünle karışık esrar, uyuşturucu madde ticaretinde kullandığı değerlendirilen 4 cep telefonu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. ve M.K. tutuklandı. M.U. ve K.K. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

