Sakaryaspor, Owusu Kwabena'yı renklerine kattı
Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 28 yaşındaki Ganalı forvet Owusu Kwabena'yı transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 28 yaşındaki Ganalı forvet Owusu Kwabena'yı transfer etti.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Owusu Kwabena'nın transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, "Kulübümüz Owusu Kwabena ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Owusu." ifadelerine yer verildi.
Owusu, daha önce Ankaragücü forması da giymişti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.