Sakaryaspor, Owusu Kwabena'yı renklerine kattı

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 28 yaşındaki Ganalı forvet Owusu Kwabena'yı transfer etti.



Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Owusu Kwabena'nın transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, "Kulübümüz Owusu Kwabena ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Owusu." ifadelerine yer verildi.



Owusu, daha önce Ankaragücü forması da giymişti.

