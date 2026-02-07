Sakarya'da tabancayla vurulan kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi arkadaşının tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.



Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir kafenin önünde oturanlar arasındaki A.Ö. (22) henüz bilinmeyen nedenle tabancayla S.B'ye (20) ateş etti.



Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı S.B, Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine sevk edildi.



Ayak ve kalçasından yaralanan S.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri olay yerinden ayrılan şüpheli A.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

