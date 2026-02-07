Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da tabancayla vurulan kişi yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi arkadaşının tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 00:45 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:45
        Sakarya'da tabancayla vurulan kişi yaralandı
        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi arkadaşının tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.

        Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir kafenin önünde oturanlar arasındaki A.Ö. (22) henüz bilinmeyen nedenle tabancayla S.B'ye (20) ateş etti.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı S.B, Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Ayak ve kalçasından yaralanan S.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri olay yerinden ayrılan şüpheli A.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

