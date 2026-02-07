Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da kan bağış kampanyası gerçekleştirildi

        Sakarya'da "Kanımızda İyilik Var" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:33 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da kan bağış kampanyası gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da "Kanımızda İyilik Var" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.


        Türk Kızılay, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER) ile Kudüs Hilali Derneğince Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, gazetecilere, kanın sürekli ihtiyaç olduğunu söyledi.

        Kampanyada hedefi yüksek tuttuklarını belirten Koç, "Vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak ve ihtiyaca katkı sağlamak amacıyla bugün 250 ünite kan bağışı hedefiyle yola çıktık." dedi.

        Bağışçılara ve destek veren kurumlara teşekkür eden Koç, Sakarya genelinde günlük ortalama 120-140 ünite kan bağışı aldıklarını belirtti.

        Koç, yıllık yaklaşık 40 bin ünite kan bağışı hedeflerinin bulunduğunu dile getirerek, "2025'de 42 bin ünite bağış alarak hedefimizin üzerine çıktık ancak bu durum bizi rehavete sürüklemiyor çünkü kan, her zaman ve herkes için sürekli bir ihtiyaç." diye konuştu.

        SİMDER Başkanı Yahya Bakır da etkinliğin "Kanımızda İyilik Var" anlayışıyla Gazze'ye dikkat çekilerek gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kan bağışının hem şifa olduğunu hem de insanlığa fayda sağladığını anlatan Bakır, "Kan vererek insanlara faydalı olabiliriz. Aynı zamanda Gazze'de yaşananları bir kez daha gündeme taşımak istiyoruz. Oradaki zulmün unutulmasını istemiyoruz." şeklinde konuştu.

        Bakır, Gazze'de yaşananların dünyayı etkilediğini ifade ederek, "Gazze'de yaşananlar insanların vicdanlarını kararttı. Bazı insanlar korkudan, bazıları güç karşısında sessiz kalıyor ancak Gazze'de çocuklar bu zulmü yaşamaya devam ediyor. Barış çağrıları yapılmasına rağmen saldırılar sürüyor." diye konuştu.

        Kudüs Hilali Derneği Başkanı Azmi Moroğlu da kan bağışında bulunduklarını anlatarak, "Gazze kökenliyim. Gazzeli olarak bugün burada kan veriyoruz. Gazze'den gelmiş insanlar olarak bu iyilik hareketine katkı sunmak istedik ve Türk Kızılay'a destek olmak için bağışta bulunduk." dedi.

        Moroğlu, kan bağışının sınırları aşan dayanışma örneği olduğunu belirterek, "Bugün burada bulunmamızın amacı hem ihtiyaç sahiplerine umut olmak hem de dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında olduğumuzu göstermek." ifadesini kullandı.

        Kan bağışçısı İlyas Çetinnar da bu tür kampanyaların önemine dikkati çekerek, "Anlamlı etkinliğe katkı sağlamak için kan bağışında bulunuyorum. Kan bağışı hem hayat kurtarıyor hem de insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendiriyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu sevkiyatı Sakarya'da engellendi: 2 tutukla...
        İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu sevkiyatı Sakarya'da engellendi: 2 tutukla...
        İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu götürürken Sakarya'da yakalanan 2 şüpheli...
        İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu götürürken Sakarya'da yakalanan 2 şüpheli...
        Emekli polisin öldürdüğü MHP ilçe başkanı son yolculuğuna uğurlandı
        Emekli polisin öldürdüğü MHP ilçe başkanı son yolculuğuna uğurlandı
        Eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçıyı öldüren emekli polis adli...
        Eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçıyı öldüren emekli polis adli...
        Eşini ve MHP ilçe başkanını öldüren emekli polis adliyeye sevk edildi
        Eşini ve MHP ilçe başkanını öldüren emekli polis adliyeye sevk edildi
        Çocuk ve genç yükümlüler yazının iyileştirici gücüyle kendi hikayelerini ya...
        Çocuk ve genç yükümlüler yazının iyileştirici gücüyle kendi hikayelerini ya...