        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imalatı, ticareti ve sokakta satışını yapanlara yönelik Akyazı, Adapazarı, Erenler, Hendek, Serdivan ve Karasu ilçelerinde çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.


        Adreslerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca, 8 cep telefonu, hassas terazi, uyuşturucu taşıma ve kullanma aparatı, bıçak, suçtan elde edildiği değerlendirilen 154 bin 270 lira ve 50 avro ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
