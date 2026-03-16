Sakarya'ya il dışından uyuşturucu madde sevkiyatı yapan 2 zanlı tutuklandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan otomobilde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 zanlı tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İstanbul'dan uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen şüpheli bir otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'nda takibe alındı. Adapazarı gişelerinde durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 3 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan D.İ. (29) ve M.K. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.​​​​​​​﻿

