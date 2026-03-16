        Sakarya'ya il dışından uyuşturucu madde sevkiyatı yapan 2 zanlı tutuklandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan otomobilde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İstanbul'dan uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen şüpheli bir otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'nda takibe alındı.

        Adapazarı gişelerinde durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 3 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan D.İ. (29) ve M.K. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.​​​​​​​﻿

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

