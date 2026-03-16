Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde SUV tipi aracın gişede bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Otoyolda ilerleyen R.Ş. (26) idaresindeki 06 FTT 706 plakalı SUV tipi araç, Akyazı gişelerinde sıra bekleyen 4 araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlardaki K.G, P.Ş. ve G.Ş. yaralandı. İlk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

