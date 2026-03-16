Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Sakarya'da çeşitli uyuşturucu hammaddelerinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü. Adapazarı ve Akyazı İlçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda yapılan aramalarda, 200 adet boş makaron, 120 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton ile 115 gram tütün, 15,20 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 13 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.