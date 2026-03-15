Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Hendek ilçesi Puna Ortaköy Mahallesi mevkisinde Erol Durdurmuş (46) idaresindeki 54 KE 447 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durdurmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Durdurmuş'un cenazesi incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.