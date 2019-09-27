SASGEM konferansları başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

SASGEM konferansları başlıyor

İHA

Sakarya Üniversitesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla altı yıldır düzenlenen SASGEM konferansları kaldığı yerden devam ediyor.

Sakarya Üniversitesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla altı yıldır düzenlenen SASGEM konferansları kaldığı yerden devam ediyor.
Sakarya Üniversitesinin özgün bir uygulaması olan program 7’nci yılına giriyor. SASGEM Koordinatörü Doç. Dr. Abdullah İnce, bu yıl SASGEM konferanslarını edebiyattan sosyolojiye, ilahiyattan felsefeye, tarihten ekonomiye birçok alanı içeriyor. Konferanslara alanında uzman, tanınmış akademisyenler, yazarlar ve düşünürler katılırken, konferans metinleri daha sonra kitap olarak yayınlanıyori. SASGEM Sosyal Bilimler alanındaki konferanslar Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda, Mühendislik alanındaki konferanslar SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Nevzat Kor Salonunda devam edecek. Program öncesinde salon girişlerinde öğrenci kimlik kartı okutularak kayıt alınacak. Programa katılıp devam ve not şartını sağlayan öğrenciler her dönem sonunda 2 AKTS, iki dönem devam etmiş olan öğrenciler 5 AKTS almaya hak kazanıyor. Toplam iki yarıyıl SASGEM alan bir öğrenci, bunu bir üniversite ortak dersi yerine saydırabiliyor.
Bu dönem SASGEM’de konferansı verecek konuşmacılar arasında Prof. Dr. Beylü Dilekçigil, Psikolojik DanışmanYazar Faruk Öndağ, Dr. Elif Bağa, Prof. Dr. Saffet Köse, Öğr. Gör. Mesut Hayati Avan, Prof. Dr. Talip Alp, Dr. Hülya Aksakal, Necati Mert, Zafer Söğüt gibi katılımcılar yer alıyor. ASGEM Koordinatörü Doç. Dr. Abdullah İnce, öğrencilerin akademik perspektiflerini ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefledikleri konferanslara bütün öğrencileri davet ettiklerini ifade etti. SASGEM konferansları 2 Ekim Çarşamba Saat 13.00’de başlayacak.

SAKARYA

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 16:15
  • AKŞAM 18:54
  • YATSI 20:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
SAÜ'de Müslüman Kardeşler’in Yükselişi ve Düşüşü konuşuldu
YEREL HABERLER SAÜ'de Müslüman Kardeşler’in Yükselişi ve Düşüşü ...
Hendek Belediyesi'nden eğitim projelerine tam destek
YEREL HABERLER Hendek Belediyesi'nden eğitim projelerine tam destek
“İslam Düşünce Disiplinleri ve Dini Düşüncenin Geleceği” SAÜ'de konuşuldu
YEREL HABERLER “İslam Düşünce Disiplinleri ve Dini Düşüncenin ...
Başkan Kılıç, Sakaryaspor formalarını takdim etti
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, Sakaryaspor formalarını takdim etti
Sakarya'da 10 kilo 115 gram kubar esrar ele geçirdi
YEREL HABERLER Sakarya'da 10 kilo 115 gram kubar esrar ele geçirdi
Prof. Dr. Çağlar’dan deprem uyarısı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çağlar’dan deprem uyarısı
(Özel) Sakarya'da minikler afet çantası hazırlamayı öğrendi AFAD afet bilinci oluşturulması çocukları eğitiyor AFAD gönüllüsü Gürcan Salihoğlu, “Çocuklara bir şeyler anlatmanın en iyi yolu oyunla anlatma yöntemidir”
YEREL HABERLER (Özel) Sakarya'da minikler afet çantası hazırlamayı ...
Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 1 - 1074 Çankırıspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 1 - 1074 ...
Başkan Yüce, millet bahçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Yüce, millet bahçesinde incelemelerde bulundu
Sakarya'da yaşanan deprem güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Sakarya'da yaşanan deprem güvenlik kameralarına ...
İstanbul'daki deprem Sakarya'da hissedildi Sakaryalılar, deprem sonrası sokaklara çıktı
YEREL HABERLER İstanbul'daki deprem Sakarya'da ...
70 yaşındaki hasta, başarılı bir ameliyat ile pankreas kanserini yendi
YEREL HABERLER 70 yaşındaki hasta, başarılı bir ameliyat ile ...
‘Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı’ konulu seminer düzenlenecek
YEREL HABERLER ‘Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı’ konulu seminer ...
Başkan Yüce: “AK Parti davasını geleceğe gençler taşıyacak”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “AK Parti davasını geleceğe gençler ...
Büyükşehir’den yeni öğrencilerin Kampüs ulaşımı için açıklama
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yeni öğrencilerin Kampüs ulaşımı için ...
Sakarya’da yaya önceliğine görselle dikkat çekiliyor
YEREL HABERLER Sakarya’da yaya önceliğine görselle dikkat çekiliyor
Başkan Babaoğlu, 6. Uluslararası Deprem Sempozyumuna katıldı
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu, 6. Uluslararası Deprem Sempozyumuna ...
Hendek’in itfaiye teşkilatı için ihale zamanı
YEREL HABERLER Hendek’in itfaiye teşkilatı için ihale zamanı
SAÜ'de mazeretli yazılımlar için son 2 gün
YEREL HABERLER SAÜ'de mazeretli yazılımlar için son 2 gün
Sakarya’da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Sapanca Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi’yle 68 aileye misafir oldu
YEREL HABERLER Sapanca Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi’yle 68 ...
13’ncü Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması Sapanca'da
YEREL HABERLER 13’ncü Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma ...
Fikir Atölyesinde son başvuru tarihi 6 Ekim’e uzatıldı
YEREL HABERLER Fikir Atölyesinde son başvuru tarihi 6 Ekim’e ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X