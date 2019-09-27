SASGEM konferansları başlıyor

Sakarya Üniversitesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla altı yıldır düzenlenen SASGEM konferansları kaldığı yerden devam ediyor.

Sakarya Üniversitesinin özgün bir uygulaması olan program 7’nci yılına giriyor. SASGEM Koordinatörü Doç. Dr. Abdullah İnce, bu yıl SASGEM konferanslarını edebiyattan sosyolojiye, ilahiyattan felsefeye, tarihten ekonomiye birçok alanı içeriyor. Konferanslara alanında uzman, tanınmış akademisyenler, yazarlar ve düşünürler katılırken, konferans metinleri daha sonra kitap olarak yayınlanıyori. SASGEM Sosyal Bilimler alanındaki konferanslar Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda, Mühendislik alanındaki konferanslar SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Nevzat Kor Salonunda devam edecek. Program öncesinde salon girişlerinde öğrenci kimlik kartı okutularak kayıt alınacak. Programa katılıp devam ve not şartını sağlayan öğrenciler her dönem sonunda 2 AKTS, iki dönem devam etmiş olan öğrenciler 5 AKTS almaya hak kazanıyor. Toplam iki yarıyıl SASGEM alan bir öğrenci, bunu bir üniversite ortak dersi yerine saydırabiliyor.

Bu dönem SASGEM’de konferansı verecek konuşmacılar arasında Prof. Dr. Beylü Dilekçigil, Psikolojik DanışmanYazar Faruk Öndağ, Dr. Elif Bağa, Prof. Dr. Saffet Köse, Öğr. Gör. Mesut Hayati Avan, Prof. Dr. Talip Alp, Dr. Hülya Aksakal, Necati Mert, Zafer Söğüt gibi katılımcılar yer alıyor. ASGEM Koordinatörü Doç. Dr. Abdullah İnce, öğrencilerin akademik perspektiflerini ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefledikleri konferanslara bütün öğrencileri davet ettiklerini ifade etti. SASGEM konferansları 2 Ekim Çarşamba Saat 13.00’de başlayacak.

SAKARYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

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