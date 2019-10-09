İş yerinin çatısını tamir etmek isteyen bekçi, düşerek öldü

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SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, çalıştığı iş yerinin akan çatısını tamir etmek isteyen bekçi İsmail Akdeniz (44), kaplamalarının kırılması sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Teşvikiye Mahallesi´nde bulunan bir lojistik firmasında meydana geldi. İş yerinde bekçilik yapan İsmail Akdeniz, akan çatıyı tamir etmek için çatıya çıktı. İsmail Akdeniz, bu sırada çatı kaplamasının kırılması sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan İsmail Akdeniz, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



SAKARYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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