Fuhuş operasyonunda 2 masaj salonu mühürlendi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş operasyonunda 2 masaj salonunu mühürledi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 masaj salonuna operasyon düzenledi. Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren masaj salonlarının sahiplerine idari işlem uygulanırken, 2 masaj salonu 3 aylığına mühürlendi.
SAKARYA
11 Ekim 2019 Cuma
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