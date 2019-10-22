3 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen evde bulunan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yangın, Geyve ilçesi Kamışlı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali B.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında evde bulunan 3 yaşındaki Yiğit B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

SAKARYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

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