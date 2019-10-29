Sakarya’da park halindeki araç alev alev yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sakarya’da park halindeki araç alev alev yandı

İHA

Sakarya’nın Geyve ilçesinde park halindeki araç alev alev yandı. Aracın alevler içinde kaldığı anlar ise cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.
Yangın, gece saatlerinde Geyve ilçesi Yörükler Mahallesinde meydana geldi. S.T. isimli vatandaşa ait park halindeki araçta elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Araçta maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatılırken, aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

SAKARYA

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yüce, MTTB Sakarya’nın toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Yüce, MTTB Sakarya’nın toplantısına katıldı
Hendek’te Cumhuriyet coşkusu
YEREL HABERLER Hendek’te Cumhuriyet coşkusu
Başkan Yüce gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yüce gençlerle bir araya geldi
Hendek’te 29 Ekim kutlamaları törenle başladı
YEREL HABERLER Hendek’te 29 Ekim kutlamaları törenle başladı
Arazilerine orman denerek el konulan 15 kişi 1 milyon 479 bin lira tazminat kazandı
YEREL HABERLER Arazilerine orman denerek el konulan 15 kişi 1 milyon ...
‘Kutadgu Bilig Sohbetleri’ Tarihi Alicanlar Konağı’nda gerçekleşti
YEREL HABERLER ‘Kutadgu Bilig Sohbetleri’ Tarihi Alicanlar ...
Başkan Yüce doğa yürüyüşüne katıldı
YEREL HABERLER Başkan Yüce doğa yürüyüşüne katıldı
‘Benim Küçük Sözlerim’ adlı film gösterimin AKM’de gerçekleşti
YEREL HABERLER ‘Benim Küçük Sözlerim’ adlı film gösterimin AKM’de ...
Başkan Babaoğlu: "Yeni fuarlarla, büyük hedeflerimiz ve planlarımız var"
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu: "Yeni fuarlarla, büyük hedeflerimiz ...
Başkan Yüce, “Sakarya’nın üreten şehir kimliği öne çıkmaya devam edecek”
YEREL HABERLER Başkan Yüce, “Sakarya’nın üreten şehir kimliği öne ...
Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
YEREL HABERLER Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini ...
Büyükşehir Akademi’de kayıtlar sona eriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Akademi’de kayıtlar sona eriyor
OSM’de ‘Hikayeyi Görmek, Hikayeyle Görmek’ söyleşi gerçekleşecek
YEREL HABERLER OSM’de ‘Hikayeyi Görmek, Hikayeyle Görmek’ söyleşi ...
Pedallar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde çevrildi
YEREL HABERLER Pedallar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde çevrildi
Pırlanta uzmanlık eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Pırlanta uzmanlık eğitimini tamamlayanlar ...
BBP Genel Başkanı Destici belediye başkanları toplantısına katıldı
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici belediye başkanları ...
52 yıldır televizyon, radyo ve pikap tamir ediyor
YEREL HABERLER 52 yıldır televizyon, radyo ve pikap tamir ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X