Sakarya’da park halindeki araç alev alev yandı

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Sakarya’nın Geyve ilçesinde park halindeki araç alev alev yandı. Aracın alevler içinde kaldığı anlar ise cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Yangın, gece saatlerinde Geyve ilçesi Yörükler Mahallesinde meydana geldi. S.T. isimli vatandaşa ait park halindeki araçta elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Araçta maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatılırken, aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

SAKARYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:52

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