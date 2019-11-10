Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin müjdesini paylaştığı Lüleci Sokak yeni yüzüne kavuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Lüleci Sokak’ta başlatılan yenileme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. İlk olarak içmesuyu ve yağmursuyu altyapısı yenilenen Lüleci Sokak, modern bir görünüme kavuştu. Başkan Ekrem Yüce, Lüleci Sokak’a yaptığı ziyarette ise bölge esnafı ve vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini iletti. Bölge sakinleri ise çalışmalar dolayısıyla Başkan Ekrem Yüce’ye teşekkü etti.

Lüleci Sokak ziyaretinde esnaf ve vatandaşlara yenilenen Lüleci Sokak’ın hayırlı olmasını temenni eden Başkanı Ekrem Yüce, “Seçimler öncesinde söz vermiştik ve çok şükür çalışmalarımızı tamamladık. İlk olarak yağmursuyu ve içmesuyu altyapısında gerekli işlemleri tamamladık. Ardından ise üstyapıyı yeniledik. Aydınlatmaları ile modern bir görünüme kavuşturduk. Esnaf ve vatandaşlarımızla görüşmemizde de memnuniyetlerini duymaktan mutluluk duyduk. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim iyi günlerde kullanılmasını nasip etsin” dedi.

SAKARYA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:05

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