Sakarya’dan Afrin’e 25 ton un yardımı

Adapazarı İlçe Müftülüğü tarafından toplanan 25 ton un Afrin'e gönderildi.

Sakarya İl Müftülüğüne bağlı Adapazarı İlçe Müftülüğü tarafından toplanan 25 ton un Müftülük önünden Afrindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Uğurlama töreninde konuşan Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak, Sakarya İl Müftülüğü koordinesinde kardeşlik seferberliği çerçevesinde düzenledikleri yardım kampanyasında Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine un gönderdiklerini belirtti.



İnşallah devamı gelecek

Müftü Albayrak sözlerinin devamında, "Bu vesileyle onlarla birlik ve beraberliğimizi geliştireceğiz. Kardeşlerimize maddi olarak da onların yanında olduğumuzu ifade etmiş olacağız. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim yaptıkları yardımı kabul eylesin. Yardımların inşallah devamı gelecek” dedi.

SAKARYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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