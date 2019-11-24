Maddi hasarlı kazada taraflar arasında kavga çıktı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında, taraflar arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Yağcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye çıkan sokak üzerinde otomobillerin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Otomobillerde küçük çapta maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrasında öndeki araca çarpan otomobildeki bir kişi, diğer araçtan inen 4 kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi aldığı darbeyle yaralandı.

Polisin müdahalesi ile sonlanan kavgada yaralanan kişi sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:19

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