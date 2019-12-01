Başkan Yüce, AK Parti 63'ncü Adapazarı Danışma Meclisine katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti 63'ncü Adapazarı Danışma Meclisine katıldı.

AKM'de gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yüce'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve çok sayıda parti mensubu katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, "Teşkilat olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çözüm odaklı çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi.

Adapazarı için çok çalışacağını vurgulayan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Adapazarı Belediyesi olarak hedeflerimiz yolunda ciddi mesafe aldık ve bu güzel yolculuğumuzda kıymetli ilçe başkanımızın, ilçe teşkilatımızın, mahalle başkanlarımızın ciddi katkısı var. Adapazarı’mız için çok güzel hedeflerimiz var ve bu hedeflerimize ulaşmak mahalle başkanlarımızı ve hemşerilerimizin destekleriyle, teveccühü, duası ile inanıyoruz ki hiç de zor değil. Adapazarı'mızda sokaklar kazansın, şehrimiz hedefine ulaşsın istiyoruz ve hedefimize teşkilatımızla ilerlemeye devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Adapazarı’mız için hep birlikte çok çalışmaya devam edeceğiz. Mahallemi Güzelleştiriyorum projemiz kapsamında Çıracılar, Pabuççular ve Fabrika Caddelerimizi çok daha güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. Sıfır Atık projemiz önümüzdeki hafta Yenikent Bölgemizde başlıyor. 1400 adet plastik konteyner ve geri dönüşüm konteynerlerinin yerleşim çalışmalarını hızla tamamlayarak bölge sakinlerimizi daha mutlu etmek istiyoruz. Çocuk Hakları Sokağı Projemizi de tamamladık. Şehir Müzesi için Tarihi Türk Ticaret Bankası’nda protokol çalışmalarımızdan hemen sonra yenileme çalışmalarımız başlayacak. İstişare kanallarını tümüyle açık tutarak hemşerilerimizin tüm düşüncelerini Adapazarı’mız için kaydediyor ve çalışmalarımızı buna göre şekillendiriyoruz" diye konuştu.

Göreve başladığı günden beri çalışmalara devam ettiğini söyleyen Başkan Ekrem Yüce, "Göreve başladığımız günden bu güne çalışmalarımıza ve projelerimize devam ediyoruz. Bugünlere kendimizi yenileyerek geldik. Bizim rehavete kapılma gibi bir lüksümüz yok. Herkes yorulsa, herkes düşse bile bizim buna hakkımız yok. Sakarya’mız en güzel hizmetlere layıktır. Bizler de hep birlikte el birliğiyle bu hizmetleri gerçekleştirmeye çabalıyoruz. En büyük gücümüz birlikte hareket etmemiz. Aşk ile çalışan yorulmaz. Ben bu şehre aşığım. Bu aşk ile yorulmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğim. Biz halkımız için yaptığımız hizmetleri Hakk’ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. Halka hizmet Hakk’a hizmettir. Daima hakkın, mazlumun, doğrunun yanında, yanlışın, zalimin, haksızlığın karşısında ki yerimizi alacağız" şeklinde konuştu.

SAKARYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:25

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