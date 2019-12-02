Hendek meclisi toplanıyor

Hendek Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı 4 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Hendek Belediyesi meclis toplantı salonunda yapılacak olan meclise, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlık edecek. Saat 15.00'da başlayacak olan meclis toplantısında 11 gündem maddesi görüşülerek meclisin oylamasına sunulacak. Meclis toplantısı belediyenin sosyal medya hesabı olan facebook.com/tchendekbelediyesi adresinden canlı olarak yayınlanacak.

SAKARYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:26

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