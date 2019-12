Vali Nayir Adapazarı Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Her hafta Çarşamba günü okul ziyaretlerine devam eden Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ziyaret kapsamında Adapazarı Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Adapazarı Mesleki ve Teknik Lisesi okul müdürü Sevda Aslan tarafından karşılan Vali Nayir'e İl Milli Eğitim müdürü Fazilet Durmuş eşlik etti. Vali Ahmet Hamdi Nayir’i ağırlamaktan onur duyduklarını belirtip bilgiler veren Okul Müdürü Sevda Aslan, 22 derslikte 96 öğretmen ve 830’u örgün, 188’i Açık öğretim ve 9’u özel öğrenci olmak üzere toplam bin 27 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam ettiklerini, okullarında Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, El Sanatları Teknolojisi, Grafik ve Fotoğraf, Moda Tasarım Teknolojileri ve Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümleri ile 18 atölye bulunduğunu ifade etti.



Anadolu Kültürünü yaymalıyız

Tek tek sınıfları gezen Vali Ahmet Hamdi Nayir öğrencilerle sohbet etti. Vali Nayir yaptığı açıklamada, "Maalesef insanlar artık birbirlerini sevme konusunda sorunlar yaşıyorlar. Keşke Anadolu kültürü dünyanın her yerine hakim olabilse ve sevgiyi, saygıyı her yere yayabilsek. Bunu başarabilirsek ne insana ne de diğer canlılara karşı herhangi bir şiddetin kalmayacağına inanıyoruz. Bu coğrafyada çok güzel duygular geliştiği için şanslı bir millet olduğumuzu düşünüyorum. Yalnızca kendi milletimize karşı değil, tüm insanlığa karşı bu anlayışla hareket ediyoruz" dedi.



Mutlaka bir farkınız olsun

Öğrencilere nasihat veren Nayir, "Şu an eğitim ve öğretim gördüğünüz branşlar günümüzde çok geniş bir alanı kapsadığından iş imkanları da fazla oluyor. İşini iyi yapan insanlar her zaman aranan kişilerdir. Hiçbir zaman sıradan olmayın, mutlaka emsallerinizden daha iyisini yapmaya gayret gösterin ki, sizin bir farkınız olsun. Sınav sisteminin değişmesinin sizin başarınıza çok fazla etkisi olduğuna inanmıyorum. Değişen yalnızca yöntem olduğu için, öğrenme isteğiniz olduğu müddetçe siz yine başarılı olursunuz. Okulumuzun eğitim olanakları ve atölyelerindeki yüksek kapasiteli teknolojik alet ve ekipmanların varlığı da, sizlerin başarısına mutlaka olumlu yönde etki edecektir” diye konuştu.



Kültürümüze sahip çıkın

11. sınıf El Sanatları Teknolojisi Atölyesinde öğrencilerle geleceğe dair planları üzerine sohbet eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Bu bölüm gerçekten çok ilgi çekici duruyor ve renkli bir dünya olarak görünüyor. Sizler bir taraftan meslek öğrenip, diğer taraftan kültürümüze hizmet ediyorsunuz. Birçok evin sandıklarında sizlerin şu an yaptığı el emeği eserlerin örnekleri vardır, evinizde bu sanata ilişkin çok değişik motifler, desenler var ise onları paylaşmanız geçmişi geleceğe aktarmamıza katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Okul içerisinde incelemelerde bulunan Vali Ahmet Hamdi Nayir, sınıflarda derslere katılıp öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

