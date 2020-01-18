Sakarya’da 11 kilogram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akyazı ilçesinde yaptığı operasyonda 10 kilogram esrar ele geçirirken, bir kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, istihbari bilgiyi değerlendiren Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Dokurcun Jandarma Komutanlığı ortaklaşa Akyazı ilçesi Çakıroğlu Beyler Mahallesindeki bir ikamete operasyon yaptı. C.T. isimli şahsa ait iki ev ve eklentileri ile tarlasında yapılan aramada 2 adet tabanca, 2 adet seri numaraları silinmiş av tüfeği, evinin çatı kısmında mavi jelikan içerisinde 4 kavanoz kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliye ait kavaklıkta yapılan ikinci arama da ise toprağa gömülü vaziyette 1 mavi jelikan ve eski evinin bahçe kısmında yine toprağa gömülü vaziyette 1 mavi jelikan içerisinde olmak üzere toplam 11 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon sonucu C.T., isimli şahıs gözaltına alındığı belirtildi.

SAKARYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.