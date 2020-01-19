Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ikinci etabı Sakarya'da

Dünyanın ve Avrupa’nın en modern tesislerinden olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, 1219 Nisan tarihleri arasında bu yıl 56’ncısı düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 2'nci etabına ev sahipliği yapacak.

Dünyanın ve Avrupa’nın en modern tesislerinden olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, bu yıl 56’ncısı düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 2'nci etabına ev sahipliği yapacak. 1219 Nisan tarihleri arasında UCI ProSeries kapsamında 8 etap olarak gerçekleşecek olan tur, Marmara’yı dolaşacak. Geçen yıllardan farklı olarak İstanbul Beykoz’da start alacak ilk tur bu yıl Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın gerçekleştirileceği Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde finiş yapacak. Uluslararası organizasyonun 194 kilometrelik ikinci etabı ise Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde başlayacak ve Bursa Uludağ Milli Parkı’nda sona erecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Bu yıl 1219 Nisan tarihleri arasında 56.’sı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabına Ayçiçeği Bisiklet Vadimiz ev sahipliği yapacak. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’na hazırlıklarını sürdüren Bisiklet Vadimiz geçen yıl olduğu gibi yine en iyi şekilde ev sahipliği yapacaktır. Tüm bisiklet tutkunlarını 1219 Nisan tarihleri arasında ikinci etabı şehrimizde gerçekleşecek 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu seyretmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:06

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.