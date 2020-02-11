D-100’de makas atan otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

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Sakarya’nın Erenler ilçesi D100 karayolunda sürücüsü makas atarken kontrolden çıkan otomobil takla atarak park halindeki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Erenler ilçesi D100 karayolu Bekirpaşa trafik ışıkları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, M.B. idaresindeki 34 EM 542 plakalı otomobil D100 karayolu üzerinde süratli bir şekilde seyir halindeyken makas attığı esnada kaldırımı taşına çarparak takla attı. Takla atan araç önce sinyalizasyon daha sonrasında ise park halindeki ticari araca çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle takla atan araç sürücüsü M.B. kaza anında yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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