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10 yıllık şeker hastası, bir ameliyatla sağlığına kavuştu İnsülin kullanmayı bırakan şeker hastası ...

İHA

10 yıl önce şeker hastalığına yakalanan ve son 5 yıldır günde 4 kez insülin kullanmak zorunda kalan Cengiz Özmen, Sakarya'da özel bir hastanede gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuşarak insülin kullanmayı bıraktı.

10 yıllık şeker hastası, bir ameliyatla sağlığına kavuştu İnsülin kullanmayı bırakan şeker hastası doktorlara teşekkür etti

10 yıl önce şeker hastalığına yakalanan ve son 5 yıldır günde 4 kez insülin kullanmak zorunda kalan Cengiz Özmen, Sakarya'da özel bir hastanede gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuşarak insülin kullanmayı bıraktı.

Sakarya'da günde 4 kez insülin ilacı kullanmak zorunda kalan şeker hastası Cengiz Özmen, hayatını olumsuz yönde etkileyen hastalıktan kurtulmak için tedavi arayışına girdi. Sakarya'da bulunan Özel Adatıp Sakarya Hastanesinde şeker ameliyatı yapıldığını öğrenen Özmen, diyabet hastası tedavisi olmak için hastaneye başvurdu. Hastanenin Diyabet ve Obezite Cerrahi ekibi tarafından yapılan muayene ve kapsamlı tetkiklerin ardından operasyon için bir engelinin olmadığı belirlenen Özmen, ameliyata alındı. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Veli Özkan, Op. Dr. Orhan Yağmurkaya, Op. Dr. Hüseyin Aksoy'un da aralarında olduğu ekiple gerçekleştirilen ameliyat başarılı ile tamamlandı. Operasyonun ardından şeker değeri 500 miligramları bulan değerlerden normal seviyelere düşen Özmen, insülin ve antidiyabetik ilaç kullanmayı da bıraktı.

"Ameliyatın ardından hemen olumlu etkileri hissettim
Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan ve dört gün sonra taburcu olan Cengiz Özmen, “Tam 5 yıldır bu hastalığın pençesindeydim. İnsülin ve ilaç kullanmama rağmen şeker değerim 550 miligramlara kadar çıkıyordu. Şeker hastalığına bağlı sağlık sorunlarım da vardı. Artık bu hastalıktan kurtulmak istiyordum. Çok şükür ameliyatım güzel geçti. Şeker değerim hemen normal değerlere düştü. Operasyon sonrası bir hafta içinde 10 kilogram verdim. Fazla kilolarımdan kurtulmaya başladığım için kendimi çok iyi hissediyorum. Benimle ilgilenen doktorlarıma ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

"Hastamızı esaretinden kurtarmış olduk"
Operasyon hakkında bilgiler veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Yağmurkaya ise yaptığı açıklamada, “Hastamız tam 5 yıldır tip 2 diyabet ile yaşamış. İnsülin ve ilaç kullanmasına rağmen hastalık durmak yerine hep ilerlemiş. Biz de ameliyat için koşulların uyduğunu tespit ettik. Ameliyat başarılı geçti. Hastamızı esaretinden kurtarmış olduk. Artık tükettiği ilaç sayısı ve kullandığı insülin sıfır. Çünkü artık kendisi Tip 2 diyabet hastası değil. İnsülin ve antidiyabetik ilaç kullanmasına gerek kalmadı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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