(Görüntülü) Sakarya?da otobüs terminali kapatıldı

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA'da şehirlerarası otobüs terminali seyahat kısıtlaması kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculuğa seyahat kısıtlaması getirildi. Saat 17.00?dan itibaren otobüslerle yolcu taşımacılığına kısıtlama getirilmesi nedeniyle Sakarya?nın Arifiye ilçesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş ve çıkışlar yasaklandı. Otogarda bulunan son otobüsler de çıkış yaptı. DHA-Genel Türkiye-Sakarya

2020-03-28 21:35:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.