Sakarya'da 84 mahallede 2 bin 100 kişiye maske ulaştırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sakarya'da 84 mahallede 2 bin 100 kişiye maske ulaştırıldı

İHA

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Adapazarı ilçesindeki 84 mahallede oturan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.

Sakarya'da 84 mahallede 2 bin 100 kişiye maske ulaştırıldı

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Adapazarı ilçesindeki 84 mahallede oturan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.
Korona virüsü salgınının ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde giyim öğretmenlerinin fedakarca çalışmalarıyla başlayan maske üretimi tüm hızıyla devam ediyor. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adapazarı Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde ekipler, Adapazarı ilçesindeki 84 mahallede 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 2 bin 100 kişiye maske dağıtımı mahalle muhtarları aracılığıyla gerçekleşti. Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde dikimi yapılan maskelerden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını belirterek, yaşlı vatandaşlara yönelik maske dağıtımının Adapazarı Belediyesi tarafından devam ettiğini söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise içinde bulunan süreçte riskli konumda olan yaşlı vatandaşlara destek olmanın herkesin görevi olduğunu ifade ederek, Adapazarı ilçesindeki 84 mahallede toplam 2 bin 100 vatandaşa maske desteği sağladıklarını ve bundan sonra da eğitim camiası olarak her alanda topluma ellerinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlılık maaşı ve bayram ikramiyesini kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER Yaşlılık maaşı ve bayram ikramiyesini kampanyaya ...
(Görüntülü) Bodrumda mahsur kalan kadını itfaiyeciler kurtardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bodrumda mahsur kalan kadını itfaiyeciler ...
Karantina süresi biten 228 kişi evlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Karantina süresi biten 228 kişi evlerine uğurlandı
Evinin bodrumunda 8 saat mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Evinin bodrumunda 8 saat mahsur kalan kadını itfaiye ...
Adapazarı’nda birçok semt pazarı geçici olarak kapatıldı
YEREL HABERLER Adapazarı’nda birçok semt pazarı geçici olarak ...
2 kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri parayı bağışladı 
YEREL HABERLER 2 kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri parayı ...
İki kardeş kumbaralarındaki 445 TL’yi Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı
YEREL HABERLER İki kardeş kumbaralarındaki 445 TL’yi Milli Dayanışma ...
SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: “Öğrencilerimizle sürekli iletişim halinde olmamız lazım”
YEREL HABERLER SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: “Öğrencilerimizle sürekli ...
BoomSocial 2020 endeksine göre SAÜ, sosyal medyada ilk 5’te
YEREL HABERLER BoomSocial 2020 endeksine göre SAÜ, sosyal medyada ...
Serdivan Belediye başkanı Yusuf Alemdar: ”Size bir telefon kadar uzaktayız”
YEREL HABERLER Serdivan Belediye başkanı Yusuf Alemdar: ”Size bir ...
87 yaşındaki şehit babasına maaşını polis ekipleri teslim etti
YEREL HABERLER 87 yaşındaki şehit babasına maaşını polis ekipleri ...
Sakarya'da 2 yurtta koronavirüs hastaları gözetim altında tutulacak
YEREL HABERLER Sakarya'da 2 yurtta koronavirüs hastaları gözetim ...
(Görüntülü) Oturduğu binanın girişine uyarı yazısı asılan sağlık çalışanından, hoşgörü çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Oturduğu binanın girişine uyarı yazısı ...
Vefa Sosyal Destek grupları Sakarya’da 12 bin 570 vatandaşın yardımına koştu
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek grupları Sakarya’da 12 bin 570 ...
(Görüntülü) Sapanca Gölü doldu, su tahliyesi başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sapanca Gölü doldu, su tahliyesi başladı
Sapanca Gölü doldu, su tahliyesi başladı
YEREL HABERLER Sapanca Gölü doldu, su tahliyesi başladı
Minik öğrenciler sağlıkçı abla ve abilerinin haftalarını hazırladıkları videoyla kutladı Erenler Belediye Başkanı Kılıç, sağlık çalışanlarına moral verebilmek adına videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
YEREL HABERLER Minik öğrenciler sağlıkçı abla ve abilerinin ...
Sakarya’da bütün önlemleri hiçe sayarak panelvan araca 13 kişi bindiler İçi yabancı uyruklu dolu panelvan polis uygulamasına takıldı Araç içerisindeki şoför ve yabancı uyruklu vatandaşlara cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Sakarya’da bütün önlemleri hiçe sayarak panelvan ...
Karantina süreleri biten 211 öğrenci daha Sakarya’dan evlerine uğurlandı Sakarya’da yurtlarda gözetim altında tutulan vatandaşlardan toplam bin 500’ü evlerine gönderildi
YEREL HABERLER Karantina süreleri biten 211 öğrenci daha Sakarya’dan ...
(Görüntülü) Yazlıkçıların akın ettiği Karasu'da 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yazlıkçıların akın ettiği Karasu'da 'evde ...
Karasu'ya akın eden yazlıkçılara 'Evde Kal' çağrısı
YEREL HABERLER Karasu'ya akın eden yazlıkçılara 'Evde Kal' çağrısı
Hendek kapalı pazar yerinde olağanüstü önlem
YEREL HABERLER Hendek kapalı pazar yerinde olağanüstü önlem
Sakarya Büyükşehir'den yollara çıkartmalı sosyal mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir'den yollara çıkartmalı sosyal ...
Sakarya'da asılsız bilgi yayan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da asılsız bilgi yayan 2 kişi gözaltına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X