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Serdivan'da 54 kilometre yol dezenfekte edildi

İHA

Serdivan Belediyesi korona virüsünün yayılmasını engellemek için ilçede 54 kilometre yolu dezenfekte ederken, 172 aileye de erzak yardımı yaptı.

Serdivan'da 54 kilometre yol dezenfekte edildi

Serdivan Belediyesi korona virüsünün yayılmasını engellemek için ilçede 54 kilometre yolu dezenfekte ederken, 172 aileye de erzak yardımı yaptı.
Serdivan Belediyesi korona virüsünün yayılmasını engellemek için yoğun çaba harcıyor. Ekipler, virüsün yayılmasını engellemek için ilçede 54 kilometre yolu dezenfekte etti. 172 aileye erzak yardımı yapan Serdivan Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlığını koruma ve kollama noktasında bin 900 adet maske dağıtımı da gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerle 88 sokak ve 12 cadde olmak üzere toplamda 54 km yol dezenfekte ettik. Serdivan'ımızın farklı noktalarındaki 95 çöp konteynerimizi baştan sona dezenfekte ederek hijyenik hale getirdik. Ayrıca Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz 172 aileye kuru gıda noktasında erzak yardımında bulundu. Bunun yanı sıra her gün periyodik olarak takip ettiğimiz sokak hayvanlarımıza 45 kg mama bırakarak, genel sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz, sizler evinizde kalın biz sizler için sahada olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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