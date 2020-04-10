Pamukova´da tek katlı ev yandı 

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<br>Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.<br>Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Yavuz Sokak'ta Erkan Ergül´e ait tek katlı evde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden aile bireyleri, evi tahliye ederek, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.<br>Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Pamukova Levent TÜYSÜZ<br>2020-04-10 12:05:56<br>

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