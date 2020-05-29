Hendek´te mahallenin bir bölümü karantinaya alındı

<br>Güven HASBAŞ/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Hendek ilçesinde Devlet Hastanesinde temizlik personeli olarak çalışan kadının koronavirüs testi pozitif çıkmasıyla mahallenin bir bölümü karantinaya alındı. 17 evde 54 kişi 14 gün karantinada tutulacak. <br>Hendek ilçesi Karatoprak Mahallesinde yaşayan ve Hendek Devlet Hastanesi´nde temizlik görevlisi olarak çalışan V.K. isimli kadın, bayram ziyaretlerinin ardından hastalandı. Covid-19 semptomları olan V.K.´nin yapılan testi pozitif çıkınca filyasyon çalışması yapıldı. V.K.´nın bayram ziyaretine gittiği kişiler, temas ettiği 12 kişinin de temasları incelendi ve ardından karantina kararı çıktı.<br>Karatoprak Mahallesi´nde 17 evde yaşayan 54 kişi 14 gün boyunca kontrol altında tutulacak. Karatoprak Mahallesi´nin bir bölümünde uygulanan karantina nedeniyle tali yollar toprak dökülerek kapatıldı. Jandarma ekipleri bölgenin girişinde devriye nöbetine başlarken, karantina altındaki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Güven HASBAŞ<br>2020-05-28 23:07:48<br>
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