Milli Elektrikli Tren için tarih verildi

<br>Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'de (TÜVASAŞ) üretilen Milli Elektrikli Trenin, ağustos ayında test sürüşlerinin başlayacağını, 29 Ekim'de de yollarda olacağını söyledi.<br>Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay, Adapazarı'ndaki Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'ye gelerek üretimi tamamlanan Milli Elektrikli Tren setinde incelemede bulundu. Milli tren için yolun sonuna gelindiğini belirten Ergün Atalay, "Bugün yarım asırdır beklediğimiz, arzu ettiğimiz Milli trenin önündeyiz. Bugün buraya gelmeyi tercih ettim, bu treni görmek istedim. Yapılış aşamasını izleme imkanı buldum. 2012 yılının sonunda başladık, 5 bakan değişti ve hepimizin arzusu yurt dışından aldığımız trenler yerine bu trenleri bu ülkede yaparak kullanmaktı. Bugün geldiğimiz nokta da yolun sonu işte" dedi. <br>Milli Elektrikli Trenin 29 Ekim´de raylarda olmasını beklediklerini söyleyen Atalay, "Gönül arzu ediyordu ki bugün bu tren yola inseydi ve hareket etseydi, ancak buna imkan olmadı. Arzumuz kısa zaman içerisinde Ulaştırma Bakanımızın gelerek bu treni raylara indirir. Zannediyorum ki ağustos ayında test sürüşleri başlar ve zannediyorum ki 29 Ekim'de bu tren yollarda olur. Bu tren bu ülkenin hizmetine sunulacak. Bugüne kadar bu trenin yapımında emeği geçen herkese teşekkürler" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-29 16:35:09<br>

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