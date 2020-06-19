Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan 20 kişiye gözaltı (2)

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<br>OPERASYON, 315 POLİSLE YAPILDI<br>Sakarya'da bir araya gelerek sosyal medya hesaplarında ellerinde tüfeklerle video ve fotoğraflarını yayınlayan gençlere yönelik düzenlenen, 20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 315 polis katıldı. Evlerde yapılan aramalarda, 9 tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 22 ecstasy hap, 5 kök kenevir, 1 gram esrar, 116 tabanca fişeği ve 31 tüfek fişeği ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Güven HASBAŞ<br>2020-06-19 15:16:43<br>

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