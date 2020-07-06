Patlamada hayatını kaybeden 3 çocuk babası son yolculuğuna uğurlandı Cenaze namazı havadan da görüntülendi

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 56 yaşındaki Muhammet Seyfi Çanakçı son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı havadan da görüntülendi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 4 gün önce meydana gelen patlamada 56 yaşındaki Muhammet Seyfi Çanakçı hayatını kaybetmişti. Çanakçı’nın cenazesi Geyve ilçesinde bulunan Sinanbey Camisi'ne getirilerek öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Geyve Merkez Mezarlığına defnedilen Çanakçı’nın evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

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