Suriyeli kişi yol kenarında ölü bulundu

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, TEM yolu gişeleri yakınlarında bulunan ağaçlık alanda Suriyeli Salem Hamdi (50) ölü bulundu. Hamdi´nin başına bir cisimle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.
TEM yolu Adapazarı gişeleri yakınlarında bulunan ağaçlık alanda Suriye uyruklu Salem Hamdi ölü bulundu. Olay yerine gelen ekipler, incelemede bulundu. Salem Hamdi´nin başına bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemeye göre Salem Hamdi´nin başka bir yerde öldürüldükten sonra cesedinin yol kenarına atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Salem Hamdi´nin cesedi otopsi için Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2020-07-16 20:22:21
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