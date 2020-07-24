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Özel okullar yüz yüze eğitime 17 Ağustos’ta başlamak için hazır Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel: “Eğer süreç yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte yani hybrid eğitime geçilecek şekilde ilerlerse, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimi birlikte yürütmeye de hazırız”

İHA

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi Sakarya Kampüsü'nü ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨ tarafından gönderilen yönerge ve bu tedbirlere ek olarak alınan önlemleri yerinde inceleyen Enver Yücel, Sakarya Kampüsü'nün 17 Ağustos'ta başlayacak yüz yüze eğitim için hazır olduğunu söyledi.

Özel okullar yüz yüze eğitime 17 Ağustos’ta başlamak için hazır Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel: “Eğer süreç yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte yani hybrid eğitime geçilecek şekilde ilerlerse, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimi birlikte yürütmeye de hazırız”

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi Sakarya Kampüsü’nü ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨ tarafından gönderilen yönerge ve bu tedbirlere ek olarak alınan önlemleri yerinde inceleyen Enver Yücel, Sakarya Kampüsü’nün 17 Ağustos’ta başlayacak yüz yüze eğitim için hazır olduğunu söyledi.
Yeni eğitim öğretim dönemi sürmekte olan pandemi sebebiyle olağanüstü önlemlerle başlayacak. Uzaktan eğitime geçilen Mart ayından itibaren her an yeniden kampüslere dönülecek şekilde hazırlıklarına başlayan Bahçeşehir Koleji, MEB tarafından alınan karar doğrultusunda Haziran ayında veli talebi olan okullarda anaokullarını bu tedbirleri hayata geçirerek öğrencilerini kabul etmişti. Yeni eğitim öğretim yılının Ağustos ayında başlamasına karar verildiğinde kampüslerde alınan önlemleri tüm kademeler kapsayacak şekilde Bahçeşehir Koleji, 17 Ağustos itibarıyla yüz yüze eğitime geçecek.
Yeni dönem öncesi kampüslere inceleme ziyaretlerinde bulunan BUEK Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’nü ziyaret ederek, tüm alanları gezdi. Bahçeden yemekhaneye tüm alanlardaki uyarı levhalarını, sosyal mesafe düzenlemelerini ve hijyen, dezenfeksiyon işlemlerini inceleyen Yücel kampüse tam not verdi.
Yücel ziyareti sonrası kampüste alınan tedbirlerle ilgili şunları söyledi: “Sakarya Kampüsü’nü gittim, gördüm ve tüm tedbirleri yerinde inceledim. Bizim için sağlık her şeyden önemli. Kampüs açıldığında öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışan arkadaşlarımızın sağlıkla eğitim öğretime devam etmesi her şeyden önemli. MEB tarafından bir kılavuz yayımlandı ve alınacak tedbirler okullara bildirildi. Sakarya Kampüsümüz de hem bu tedbirleri başarıyla uyguladı hem de ek tedbirlerle kampüsün her alanında bunları üst düzey şekilde hayata geçirdi. 17 Ağustos itibarıyla öğrencilerimiz okullarına güvenle dönebilecek, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla kavuşacaklar. Eğer süreç yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte yani hybrid eğitime geçilecek şekilde ilerlerse; uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimi birlikte yürütmeye de hazırız. Yapay Zeka Tabanlı Kişiye Özgü Dijital Eğitim platformumuz Metodbox ve Türkiye’de ilk kez eğitim odaklı olarak tasarlanan online konuşma platformumuz SeeMeet ile bu süreçte alınacak kararlar doğrultusundaki tüm senaryolar için hazırız. Bahçeşehir Üniversitesinin yeni eğitim döneminde de Bahçeşehir Koleji Uzaktan Eğitim Merkezi’ne verdiği destek ve danışmanlığı devam edecek.
Pandemi nedeniyle “yeni normal” dediğimiz ve uzun süre uygulamamız gereken tedbirlerle yaşamaya alışmalıyız. Bahçeşehir Koleji kampüsleri yeni normalde de kampüs yaşamında, hijyende, tedbirde örnek teşkil edecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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