Bahçeden bisiklet hırsızlığı kamerada

Murat HAZER/GEYVE (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Geyve ilçesinde, Yılmaz Keskin´in evinin bahçesinde bulunan bisiklet çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Geyve'nin Gazi Süleymanpaşa Mahallesi´nde oturan Yılmaz Keskin, evinin bahçesinde duran oğluna ait bisikletinin olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Keskin, bir gencin önce evin etrafına baktığını daha sonra bisikleti çalıp, gittiğini fark etti. Yılmaz Keskin, hırsızlık anının anbean yansıdığı görüntüleri polise vererek, şikayetçi oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Murat HAZER
2020-08-04 11:12:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.