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Harmanda fındık nöbetindeki kadının evi soyuldu

DHA

Harmanda fındık nöbetindeki kadının evi soyuldu


Murat HAZERKAYNARCA (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde fındıklarının çalınmaması için harmanda nöbet tutan Kıymet Kurhan'ın (67) evine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, para ve bilezikleri çaldı. 
Kaynarca'ya bağlı Kulaklı Mahallesi Yenikışla Sokak'ta yaşayan Kıymet Kurhan, topladığı fındığı harman alanına serdikten sonra çalınmaması için nöbet tutmaya başladı. Kurhan'ın beraber yaşadığı 2 oğlu, iş dönüşü annelerinin yaşadığı evin kapısının açık olduğunu fark edince kapıyı kapatıp annelerinin yanına gitti. Oğullarının kapının açık olduğunu söylemesi üzerine eve gelen Kıymet Kurhan, içinde bilezik ve paralarının bulunduğu çantasını koyduğu yerde bulamayınca jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen jandarma ekipleri, evine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 
Altınları ve parası çalınan Kıymet Kurhan, "Fındıklarımı çalmasınlar diye harmandaydım, fındıklarımı bekliyordum. Eve geldim altınlarımı bileziklerimi hırsızlar çalmışlar bulamadım. Çantamı çekyatın arkasına koymuştum, gelip kontrol ettim ama çantam yerinde yoktu" dedi. Oğlu Fikret Kurhan ise, "Sabah biz işe giderken annem fındık beklemeye gitmişti. Biz de iş yerine gittik akşam üzeri iş dönüşü eve geldiğimizde evimizin kapısı ve penceresi açıktı. Tarlada annemizin yanına giderek evin kapı ve camlarının kendisinin mi açık bıraktığını sorduğumuzda ise 'hayır' yanıtı aldık. Eve geldiğimizde annem evde koltuk arkasına sakladığı çantasına baktı ve bulamadı. İçinde bilezik ve bir miktar para vardı. Durumu jandarma ekiplerine bildirdik. Geldiler inceleme yaptılar jandarma ekiplerinden haber bekliyoruz" dedi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER
2020-08-18 11:38:01

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