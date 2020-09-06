Mevsimlik tarım işçilerinin darp dildiği iddiasında 2 kişi için gözaltı kararı alındı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yaşanan ve bazı sosyal medya platformlarında, ‘Kürt kökenli işçilere saldırı’ ile gündeme gelen mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Kocaali ilçesi Köyyeri Mahalles'nde 4 Eylül tarihinde mevsimlik tarım işçileri, iddiaya göre işveren ve köylüler ile aralarında çıkan tartışmanın ardından minibüsle şehirden ayrıldı. Bölgede çalışan diğer mevsimlik tarım işçileri ise olayın TürkKürt meselesi olmadığını, tarafların kendi aralarında yaşanan bir sıkıntıdan dolayı kavga ettiğini söyledi. Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde ise olay, ‘Kürt kökenli işçilere saldırı’ iddiaları ile gündeme geldi. Konuya ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya karıştığı belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı alınarak şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.