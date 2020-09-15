Başkan Babaoğlu’na vefa teşekkürü

Sakarya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Emre Çaylan ve yönetimi, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’na Süleyman Seba Spor Kompleksi projesi nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulundu.

Sakarya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Emre Çaylan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Babaoğlu, ilçe merkezinde 34 bin metrekarelik alanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile inşa edilecek olan dev spor kompleksine Türk Futbolunun efsane ismi Hendekli Süleyman Seba adının verileceğini duyurmuştu. Duyurunun ardından proje hız kazanırken, kısa zaman içinde temel atma töreni yapılması için hazırlıklar başladı.

Bu yatırıma Beşiktaş’ın Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın adının verilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Emre Çaylan, “Kompleks projesini ilk duyduğumuzda çok merak etmiştik. Projeyi incelediğimde Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Seba’nın memleketinde, adına yakışır bir tesiste isminin hayat bulması ve bu vefa bizleri çok mutlu etti. Sizlere bu nedenle çok teşekkür ediyoruz. Bu yatırımın sonuna kadar yanındayız, her türlü işbirliğine hazırız. Sakarya’mız için gurur verici, örnek bir işe imza atıyorsunuz” dedi.

Dernek Başkanı Çaylan ve ekibine teşekkür eden Başkan Babaoğlu ise, “Tüm sporların bir arada yapılacağı bir projeyi şehrimize kazandıracağımız için bizlerde çok heyecanlıyız. Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm kurumlarımızla olduğu gibi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle çok yakın işbirliği içindeyiz. Geçen Nisan ayında yapılan meclis toplantısında spor alanlarının artırılmasıyla ilgili protokol yapılması konusunda verilen yetkiyle birlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa hayata geçirdiğimiz projelerimizi bu büyük yatırımla taçlandırıyoruz” diye konuştu.

Babaoğlu, “Bakanlığımızın tam destekleriyle hayata geçirdiğimiz bu projeye destek veren Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Sakarya Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hendek’i, Sakarya’yı ve ülkesini seven herkes bu projeyle, yatırım müjdesiyle büyük gurur duyuyor. Bu eser hizmete açıldığında Hendek sporun merkezi, kalbi olacak. Hendek bunu hak ediyor” şeklinde konuştu.

Başkan Babaoğlu, “Bu güzel projeye Hendekli değerimiz Süleyman Seba’nın adının verilmesini kararlaştırdık. Zaten bu konuda sözümüzde vardı. Türk futbolunun beyefendisi, efsane isim Seba’ya yakışır bir tesiste adı yaşayacak. Bu bizim için bir görevdi. Sakarya’da bize nasip oldu. Sporda saygıyı ve hoşgörüyü ön planda tutarak örnek bir şahsiyet olan ülkemizin gururu Süleyman Seba ağabeyimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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