“Evim, Okulum” projesinde tablet ve materyaller çocuklara ulaşmaya başladı Tableti kendisine ulaşan 7’nci sınıf öğrencisi Sakarya Valisi’ne teşekkür etti

Sakarya’da “Evim, Okulum” projesi kapsamında uzaktan eğitim alan çocuklar için tablet ve ihtiyaç duydukları materyalleri ulaştırılmaya başlandı. Tableti kendisine ulaşan 7’nci sınıf öğrencisi ise Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’a teşekkürlerini iletti.

Sakarya’da maddi durumu yeterli olmayan çocuklar için çalışma materyali vb. ihtiyaçları Sakarya Valiliği himayesinde karşılanmaya başladı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden, “Evim, Okulum” projesi kapsamında uzaktan eğitim alan çocuklara tablet ve ihtiyaç duydukları materyalleri ulaştırmaya başladıklarını duyurdu. Proje kapsamında tablet ile birlikte çeşitli materyaller kendisine ulaşan 7’nci sınıf öğrencisi Elif Evra, çektiği video ile Vali Kaldırım’a teşekkürlerini iletti.

Vali Kaldırım ise, sosyal medya hesabı üzerinden Elif Evra’nın kendisine ettiği teşekkür videosunu paylaşarak, “Elif Evra kızım, ben teşekkür ederim, derslerine iyi çalış, hep yanındayız. “Evim, Okulum” projemiz kapsamında uzaktan eğitim alan çocuklarımıza tabletlerini ve ihtiyaç duydukları materyalleri ulaştırmaya başladık” ifadelerine yer verdi.

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