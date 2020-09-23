Erenler'de alt yapı ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erenler'de alt yapı ve üst yapı çalışmaları sürüyor

İHA

Erenler Belediyesi tarafından ilçe merkezinde başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.

Erenler'de alt yapı ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Erenler Belediyesi tarafından ilçe merkezinde başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.
Bu kapsamda çalışma hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçede kronik hale gelen sorunların çözüldüğüne dikkat çekerek, ilçe merkezinde başlatılan alt ve üst yapı çalışmalarının birinci etabında ciddi mesafe kat edildiğini ifade etti. İlçe genelin de çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “İlçe merkezimizde alt yapısı olmayan cadde ve sokaklarımıza yönelik çalışmalarımız sürüyor. 1. Etap olarak adlandırdığımız Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi arasındaki sokaklarda alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Caddemizde SASKİ içme suyu hattı ve yağmur suyu alt yapı çalışmalarını gerçekleştirdi. 2 cadde arasında kalan 20 sokağımızda ise alt yapı çalışmaları devam ediyor. Ardından Mehmet Akif Caddemizde ve 20 sokağımızda asfalt ve tretuvar çalışması gerçekleşecek. Erenlerimizin sorunlarını çözmeye, kalıcı ve faydalı çalışma ve proje üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serdivan Belediyesi, okullara yönelik temizlik işlemlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi, okullara yönelik temizlik ...
Fabrikanın kazan dairesindeki patlama korkuttu Fabrikada işçi bulunmaması olası bir faciayı önlerken, patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar sokağa döküldü
YEREL HABERLER Fabrikanın kazan dairesindeki patlama ...
Sakarya'da kamu kurumlarında mesai saatleri değişti
YEREL HABERLER Sakarya'da kamu kurumlarında mesai saatleri değişti
Serdivan’da Zabıta ekipleri korona virüs denetimi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Serdivan’da Zabıta ekipleri korona virüs denetimi ...
Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, ‘Zamana Karşı’ etabı sona erdi Dereceye giren yarışçılar madalyalarıyla buluştu Ödül töreni öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı İrfan Çelik: “Bu yarışların en önemli özelliği Dünya Şampiyonasıyla ilgili yapacağımız yarışmanın alt çalışması olacak”
YEREL HABERLER Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, ‘Zamana Karşı’ ...
Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı Yarışlar yarın düzenlenecek olan ‘Yol yarışı’ ile sone erecek
YEREL HABERLER Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da ...
Definecilerin eski mezarlara dadanmasına mahalleli tepki gösterdi “Burada define yoktur" "Defineciler de bilmediğinden buraları kazıp duruyorlar”
YEREL HABERLER Definecilerin eski mezarlara dadanmasına mahalleli ...
Fındık bahçesini ilaçladı, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Fındık bahçesini ilaçladı, rahatsızlanınca hastaneye ...
Prof. Dr. Karabay: Rahatlamayalım, tedbirlerimizden asla ödün vermeyelim
YEREL HABERLER Prof. Dr. Karabay: Rahatlamayalım, tedbirlerimizden ...
4'üncü kattan itfaiyenin açtığı hava yastığına atladı
YEREL HABERLER 4'üncü kattan itfaiyenin açtığı hava yastığına atladı
Sakarya’da binanın 4’üncü katından böyle atlamış 4’üncü kattan atlayan kadının hayatını itfaiyenin açtığı hava yastığı kurtardı Alkollü kadının kendini boşluğa bıraktığı anlar saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Sakarya’da binanın 4’üncü katından böyle ...
Ekiplerin Adil Öksüz için kazı yaptığı bölge görüntülendi Çanta içerisinde evrak gömdüğü iddia edilen arazi didik didik arandı
YEREL HABERLER Ekiplerin Adil Öksüz için kazı yaptığı bölge ...
Akyazı'da Adil Öksüz'ün araziye çanta gömdüğü iddiasıyla kazı çalışması
YEREL HABERLER Akyazı'da Adil Öksüz'ün araziye çanta gömdüğü ...
Adil Öksüz’ün araziye çanta gömdü iddiası savcılığı harekete geçirdi Bölgede savcılık talimatı ile ekipler tarafından 2 gün kazı çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Adil Öksüz’ün araziye çanta gömdü iddiası savcılığı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X