Erenler'de alt yapı ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Erenler Belediyesi tarafından ilçe merkezinde başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.

Bu kapsamda çalışma hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçede kronik hale gelen sorunların çözüldüğüne dikkat çekerek, ilçe merkezinde başlatılan alt ve üst yapı çalışmalarının birinci etabında ciddi mesafe kat edildiğini ifade etti. İlçe genelin de çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “İlçe merkezimizde alt yapısı olmayan cadde ve sokaklarımıza yönelik çalışmalarımız sürüyor. 1. Etap olarak adlandırdığımız Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi arasındaki sokaklarda alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Caddemizde SASKİ içme suyu hattı ve yağmur suyu alt yapı çalışmalarını gerçekleştirdi. 2 cadde arasında kalan 20 sokağımızda ise alt yapı çalışmaları devam ediyor. Ardından Mehmet Akif Caddemizde ve 20 sokağımızda asfalt ve tretuvar çalışması gerçekleşecek. Erenlerimizin sorunlarını çözmeye, kalıcı ve faydalı çalışma ve proje üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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