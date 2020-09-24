Sakarya'da üretilen balıklar, Türkiye'nin akvaryumlarını süslüyor



Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde, balık çiftliği kuran Semih Ovat (51), Asya ülkelerinden ithal ettiği akvaryum balıklarını kuluçka makinelerinde çoğaltarak, Türkiye pazarına dağıtıyor.

Kaynarca'ya bağlı Gaziler Mahallesi´nde, 1000 metrekare alanda akvaryum balıkları üretimi yapan Semih Ovat, hedeflerinin, Türkiye pazarından sonra Avrupa ülkeleri olduğunu söyledi. İthal ettikleri balıkları, çiftlikte kurdukları akvaryum ve havuzlarda bir süre beklettikten sonra yavrulattıklarını belirten Ovat, "İstanbul merkezli firmayız, Kaynarca´da 2 senedir süren yatırım gerçekleştirdik. Süs balığı ithalatı yapan firmayız. İstanbul, Ankara ve İzmir´de satış yerlerimiz var. 2 sene öncesinde buraya Türkiye koşullarına uygun balıkların üretimi için tesis, aynı zamanda ithal balıkların getirilip büyütülebilecek tesis planladık. Tüm Türkiye´ye ithal balığı satarken aynı zamanda üretim desteği ile beraber Kaynarca´da ürettiğimiz balığı tüm Türkiye´ye satmak gibi hedefimiz var. Aynı zamanda Kaynarca´da ürettiğimiz balığı Avrupa pazarına da satma hedefimiz var" dedi.

Semih Ovat, ana ithalat ülkelerinin Singapur olduğunu belirterek, "Singapur ithalatımızdan sonra ara olarak da Sri Lanka´dan deniz ve lepistes ithalatlarımız gerçekleşiyor. Çok tür sayısı tahmin edilemeyecek kadar yoğun ithal ettiğimiz tür sayısı çok fazla sayıdadır. Endonezya´nın endemik türleri, Tayland´ın endemik türleri, Güney Amerika´nın endemik türleri, Afrika göllerinden toplanmış balıklar, tedarikçiler vasıtayla ithal kanalıyla bizlere ulaştırılıyor. Biz de burada 20 çeşit Malavi Gölü balıklarını üretiyoruz. Bunu yaparken de aynı zamanda bazı havuzlarımızda da ithal getirdiğimiz küçük balıkların büyütülmesini hedefliyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER

2020-09-24 12:38:21



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