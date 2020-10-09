Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Yusuf, öldü 

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Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, yol kenarında yürüdüğü sırada havlayan köpekten korkup kaçan 13 yaşındaki Yusuf Cihan, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Kaynarca ilçesi Küçükkaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Sarıköy Mahallesi'ndeki evine gitmek için yol kenarında yürüyen Yusuf Cihan, kendisine doğru koşarak havlayan köpekten korkup yola çıktı. Bu sırada Yusuf'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 AAS 910 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yusuf, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve otomobilindeki bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER

2020-10-09 19:41:21



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