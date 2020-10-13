Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı

Murat HAZER/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Geyve ilçesinde, Mustafa Yeniçırak'ın (50) kümesine dadanan sokak köpeklerini korkutmak için ateşlediği torpil elinde patladı. Yaralanan Yeniçırak, hastaneye giderek tedavi oldu.
Olay, Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi´nde meydana geldi. Mustafa Yeniçırak kümesinden tavukların eksildiğini fark etti. Yeniçırak tavuklarını yiyen köpekleri korkutmak için bir kutu torpil aldı. Kümesinin yakınlarında sokak köpeklerini fark eden Yeniçırak´ın, torpili ateşlemesiyle elinde patladı. Elinden yaralanan Yeniçırak, Geyve Devlet Hastanesine giderek tedavi oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Murat HAZER
2020-10-13 00:06:01
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