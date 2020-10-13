Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat HAZER/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Geyve ilçesinde, Mustafa Yeniçırak'ın (50) kümesine dadanan sokak köpeklerini korkutmak için ateşlediği torpil elinde patladı. Yaralanan Yeniçırak, hastaneye giderek tedavi oldu.

Olay, Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi´nde meydana geldi. Mustafa Yeniçırak kümesinden tavukların eksildiğini fark etti. Yeniçırak tavuklarını yiyen köpekleri korkutmak için bir kutu torpil aldı. Kümesinin yakınlarında sokak köpeklerini fark eden Yeniçırak´ın, torpili ateşlemesiyle elinde patladı. Elinden yaralanan Yeniçırak, Geyve Devlet Hastanesine giderek tedavi oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Murat HAZER

2020-10-13 00:06:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.